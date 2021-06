Evento gratuito e on-line debate mercado de trabalho na pandemia

Durante três dias, neste mês de junho, a 6ª edição do Encontro de Profissões Anglo (EPA), abordará temáticas relacionadas ao mercado de trabalho no atual contexto da pandemia. Trata-se de um encontro virtual promovido pelo Curso Anglo. O evento será nos dias 21, 23 e 25 de junho com a participação de convidados que atuam em diferentes áreas do mercado de trabalho.

Os encontros pretendem gerar debates acerca das mudanças do mercado de trabalho causadas pela pandemia do Covid-19, bem como apresentar possibilidades de carreiras fora do Brasil e auxiliar os estudantes a descobrirem suas preferências e objetivos profissionais. Interessados em participar podem realizar as inscrições através do link.

“Por oferecer um contato mais próximo com as singularidades de cada carreira e interfaces de trabalho com outras áreas, o EPA ajuda o estudante a ter maior segurança na escolha profissional e, assim, aumenta a motivação e o engajamento nos estudos para os vestibulares”, afirma Silvia Hasse, psicóloga da unidade responsável pelo evento.

Confira, abaixo, a programação do evento:

21/06 – Segunda-feira

17h – Palestra de abertura: Novas perspectivas do mercado de trabalho

18h – Mesa redonda: Carreiras internacionais

23/06 – Quarta-feira

17h – Mesas redondas simultâneas

Mesa 1: Profissões - Saúde

Mesa 2: Profissões – Humanidades

18h – Mesas redondas simultâneas

Mesa 3: Profissões - Saúde

Mesa 4: Profissões - Exatas

25/06 – Sexta-feira

17h – Mesas redondas simultâneas: Bate-papo com faculdades convidadas

18h – Mesa redonda: Vivência universitária com ex-alunos





TESTE VOCACIONAL INDICA PROFISSÕES PARA SEGUIR

Escolher qual profissão seguir é um dos maiores desafios para muitos vestibulandos. Não existe um momento ideal para essa decisão, não é algo que temos a resposta desde a infância e nem acontece como um “passo de mágica”. Requer muita cautela e responsabilidade.

Essa aflição pela incerteza da escolha da carreira pode ser minimizada com mecanismos de ajuda facilmente encontrados na internet. O Teste Vocacional, por exemplo, é um instrumento que identifica a compatibilidade da pessoa com as áreas existentes no mercado de trabalho e o seu perfil motivacional.

Dessa forma, há mais chances de se realizar profissionalmente evitando conflitos que contribuem para mudança de curso ou abandono de carreira. O Educa Mais Brasil conta com essa ferramenta gratuita em seu site.

O teste leva em consideração diversos fatores, como objetivos profissionais e realizações pessoais, além de indicar bolsas de estudo com até 70% de desconto dentro do perfil do estudante.