Doutor Ever colocou sua alma em clássicos do forró no MCJ deste sábado

O Mossoró Cidade Junina registra no segundo fim de semana de festas, uma programação musical diversificada, para agradar amantes de ritmos diferentes e populares.

Neste sábado (19), o polo Estação das Artes, instalado no Teatro Dix-Huit Rosado, teve o palco iluminado para receber artistas cuja qualidade honrou a tradição dos bons nomes que já se apresentaram neste espaço.





O cantor Fillipe Costa abriu a noite contagiando o público de casa com um repertório atual e de sucesso. Eram músicas para dançar e cantar, como definiu o próprio artista.

“Um repertório atual com músicas que todos cantam. Essa é uma marca nossa. O nosso intuito é levar alegria para todos, onde quer que estejam”, afirmou.

Na sequência, Doutor Ever colocou sua alma em clássicos do forró. Valorizando suas raízes, como bom nordestino, o músico fez incursões em ritmos como xote e baião, interpretando sucessos de artistas consagrados como Luiz Gonzaga, Alcymar Monteiro, Alceu Valença, Zé Ramalho e Fagner. Dançou e fez dançar.





“É uma emoção da qual eu mostro um pouco do lado raiz. O nordestino pede por isso, então eu fiz questão de fazer forró com pessoas tão tradicionais e tão conhecidas no nosso meio artístico”, declarou o artista.

Para fechar a noite, a apresentação do cantor Mozão trouxe ao Cidade Junina doses concentradas de energia com sucessos da atualidade, ancorados em hits do momento em forma piseiro, bregadeira, entre outros ritmos que permeiam a preferência do público jovem. Ao final, o cantor não escondeu a emoção de pisar o palco do MCJ.





“Mossoró Cidade Junina, a gente sabe que tem respaldo em todo Brasil. É um evento maravilhoso. E esse ano está com um formato diferente, por causa da pandemia, mas eu tô muito feliz, de verdade. Energia foi pra cima. Gente obrigado!”, declarou o cantor, logo após sua apresentação.

A programação musical do Mossoró Cidade Junina tem sequência neste domingo (20) no polo Estação das Artes, com shows começando mais cedo. Estarão se apresentando, a partir das 14 horas, Forró dos Contatinhos, Banda Disco de Vinil, Nilson Viana, Israel Ribeiro e Caroline Melo.

Toda a programação que acontece nos polos Estação das Artes, Cidadela e Cultura Popular, é transmitida ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Mossoró no YouTube: https://www.youtube.com/prefeiturademossorooficial.

Até o dia 27 de junho, o Mossoró Cidade Junina Virtual leva toda a emoção da música, festival de quadrilhas e espetáculo Chuva de Bala diretamente ao público, no conforto e segurança de sua casa.