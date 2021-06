Ataque deixa dois mortos a tiros no bairro Liberdade, em Mossoró-RN

Vítimas Adson e Ivisson, que são vendedores de Aracaju-SE, estavam assistindo TV, quando os assassinos se aproximaram já atirando; Adson morreu no local e Ivison ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos no HRTM; ITEP aguarda familiares para fazer a identificação dos dois; Caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.

Um ataque a tiros deixou dois mortos na noite deste sábado, dia 19, no bairro Liberdade, zona leste de Mossoró-RN. As vítimas estavam assistindo TV quando foram surpreendidos pelos atiradores. Um morreu no local e outro no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

No local, morreu vendedor Adson Luis Dantas Costa, de 28 anos. O amigo dele, também vendedor, José Ivisson da Silva Correia, de 35 anos, foi levado com vida para o HRTM, mas no início da manhã deste domingo, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Os dois são natural de Aracaju-SE.

Em contato com o MOSSORO HOJE, O Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) informou que aguarda documentos para identificação oficial no órgão. Abaixo, fotos dos documentos das vítimas.





O delegado Roberto Moura, do Plantão da Policia Civil, esteve no local junto com a equipe do ITEP, assim como a Polícia Militar, que foi a primeira a chegar a ocorrência. Para o delegado, é muito cedo para se ter uma noção do que realmente tenha motivado ataque. São poucas informações sobre as duas vítimas.

O corpo de Adson continua no ITEP (9h52), aguardando familiares comparecerem com documentos para pedir a remoção para velório e sepultamento. O outro corpo, de Ivisson, se encontra no HRTM, aguardando familiares e uma funerária para levar para exames no ITEP.

O caso deve ser investigado em inquérito policial conduzido pela Divisão de Homicídios de Mossoró, que tem centenas de outros casos de crimes contra a vida para investigar e poucos agentes, escrivãs e delegados para dá andamento as investigações.