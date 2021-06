IFRN promove campanha para arrecadar equipamentos eletrônicos para estudantes

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) promove uma campanha “Doe chances, doe sonhos, doe oportunidades” para doação de computadores, notebooks ou tablets para atender 1.755 estudantes do Instituto que, neste momento, encontram-se sem condições de acompanhar as aulas remotas, por não possuírem equipamentos eletrônicos.

Qualquer pessoa pode fazer a doação, desde que os equipamentos estejam em bom estado de conservação e em funcionamento. Os aparelhos podem ser doados até o dia 30 de junho, na Reitoria de qualquer um dos 22 campi do Instituto.

Após o prazo, todos os equipamentos doados serão distribuídos proporcionalmente de acordo com a demanda ainda não atendida de cada um dos campi do Instituto.

Em 2021, mesmo destinando um valor de R$ 2.758.600 para edital de auxílio digital, item equipamentos eletrônicos, a estudantes em vulnerabilidade social, a Instituição não conseguiu atender a todos. É o que destaca a diretora de Gestão em Atividades Estudantis, Valéria Regina.

Com esse recurso, foi possível possibilitar a compra de equipamento digital a 2.316 estudantes em todo o estado. "Esse número está longe de ser suficiente. Já identificamos 1755 estudantes que continuam sem equipamento, pela impossibilidade orçamentária de atendê-los” destaca Valéria.

O reitor do IFRN, professor José Arnóbio, foi um dos idealizadores da campanha de doação de equipamentos. "Neste momento, além de valorizar e lutar pela vida, precisamos buscar as formas de manter os nossos estudantes matriculados, reconstruindo suas histórias", enfatiza.

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas aprovadas pelo IFRN, o primeiro semestre letivo de 2021, iniciado em 31 de maio, vai acontecer todo no formato remoto emergencial, com o retorno gradual ao presencial a partir do segundo semestre letivo. O instituto atende mais de 40 mil estudantes em 22 campi distribuídos por todas as regiões do estado.