Com clima tenso em Brasília, Bolsonaro autoriza obra de R$ 1 bilhão no RN

Presidente será recebido no RN com outdoors de protestos e apoio, enquanto que em Brasília o clima é tenso: ministro acusado de Corrupção, Ricardo Salles, pede demissão do Meio Ambiente; já o ministro Fábio Faria, das Comunicação, está sendo acusado de desviar R$ 52 milhões da covid19; outra notícia que está tirando o presidente do sério é sobre a indigesta acusação de compra de vacinas superfaturada em até 1000% Covaxin, da Índia

O presidente Jair Messias Bolsonaro, sem partido, está previsto de desembarcar no Aeroporto Dix Sept Rosado, em Mossoró-RN, por volta das 9h30, no momento mais tenso em Brasília (DF), com a demissão de ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, acusação de desvios de R$ 52 milhões da covid19 pelo ministro Fábio Faria, das Comunicações, e pela acusação gravíssima da compra superfaturada em até 1000% da vacina Covaxin, da Índia.

Bolsonaro será recebido no Rio Grande do Norte com protestos e também aplausos. Outdoors foram instalados em Mossoró, Apodi e Pau dos Ferros, com “fora Bolsonaro” e também o classificando de genocida. Também em Mossoró tem outdoor com “bem vindo a Mossoró” e em Pau dos Ferros foram instalados também outdoors com palavras de apoio ao presidente.





No início da noite desta quarta-feira, 23, o MOSSORÓ HOJE foi informado que os outdoors com protestos contra Bolsonaro seriam todos arrancados. Na foto abaixo, enviado à Redação, já aparece um caminhão que estaria com trabalhadores exatamente arrancando os outdoors de protesto.





Em sua comitiva, está previsto a vinda dos ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional; Fábio Faria, das Comunicações, entre outros.

Entre os parlamentares da base aliada no Congresso Nacional, estão sendo aguardados os deputados federais General Girão, Benes Leocádio, entre outros.

De Mossoró, o presidente deve seguir de helicóptero para sobrevoar as obras de construção da Barragem de Oiticica, no município de Jucurutu/RN, na região Seridó.

Esta barragem tem capacidade para armazenar até 600 milhões de metros cúbicos de água e está com suas obras sendo toda pelo Governo do Estado com recursos federais.

De Jucurutu, o presidente segue para o município de Pau dos Ferros/RN, para assinar a ordem de serviço para transpor as águas do Rio São Francisco para o Rio Grande do Norte.

Esta obra está orçada em quase 1 bilhão de reais. O contrato foi firmado com a Construtora Queiroz Galvão, prevendo a construção do canal da Paraíba ao RN.

Trata-se de uma das articulações do ministro Rogério Marinho, que busca conseguir votos para se eleger senador da república pelo Estado do Rio Grande do Norte na próxima eleição.

Em Mossoró, o presidente Jair Messias Bolsonaro deve cumprimentar seus seguidores no Aeroporto e está previsto ser entregue a ele um abaixo assinado pela duplicação da BR 304.



O vereador Tony Fernandes defende que além da BR 304, também seja feito com máxima de urgência a duplicação da BR 110 (Av Francisco Mota) e iluminação do Contorno Viário.

O presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim, em seu discurso nesta quarta-feira, 23, enfatizou a importância do movimento de todos pela duplicação da rodovia.

O pleito pela duplicação da BR 304 é antigo, mas somente em 2019 é que o senador Jean Prates, do PT, colocou a proposta no Plano de investimento do Governo Federal.

Segundo o senador Jean, existe uma necessidade extrema do ponto de vista financeiro e também de segurança para a população do Oeste do Rio Grande do Norte.

Do ponto de vista financeiro, é que a rodovia é a porta de saída da produção de frutas, de sal, de calcário, entre outros produtos da região Oeste do Rio Grande do Norte.

Em se tratando de segurança, duplicando a BR 304, o senador Jean acredita que reduzirá os acidentes com mortes que atualmente são registrados praticamente todas as semanas.