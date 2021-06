Se a eleição fosse hoje Lula ganharia no primeiro turno, aponta pesquisa Ipec. O levantamento foi feito entre 17 e 21 de junho e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos. A pesquisa levou em consideração 5 pré-candidatos ao Palácio do Planalto. O Ipec também apontou dados sobre a avaliação do governo Bolsonaro, a forma de governar e a confiança no presidente. Veja números.

FOTO: MONTAGEM/MH