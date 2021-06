“Dizem que pescador mente muito, mas essa história é verdadeira”

A fala é de Gabriel Manoel da Silva, de 80 anos, que pescou um camarão gigante e movimentou a cidade de Tibau, na região da Costa Branca do RN. Pesando cerca de 400g e medindo 50cm, o camarão gigante da Malásia, como é denominado, caiu nas redes do pescador por volta do meio-dia desta quinta-feira (24). A foto de Gabriel com o crustáceo rodou os grupos de whatsapp nesta sexta (25) e deixou o pescador famoso. Ele contou ao MOSSORÓ HOJE que já havia pescado um camarão muito grande em 1978, mas desta vez, bateu o próprio recorde.