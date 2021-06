MCJ 2021 Virtual se consolida como edição que mais valoriza os artistas da terra

A alegria do nosso São João chegou de forma virtual aos mossoroenses em todos os cantos. A retomada do Cidade Junina é uma iniciativa da Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O MCJ envolveu 500 artistas e técnicos, gerando renda para todos os profissionais envolvidos no evento. A programação foi encerrada no Boca da Noite, neste domingo (27).

Foram 11 dias de cultura popular, forró, sertanejo, axé e muito mais durante o Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual. A edição deste ano do MCJ ficou marcada como a que mais valorizou os artistas e bandas da terra. Teve Pingo da Mei Dia, Chuva de Bala no País de Mossoró: um filme, quadrilhas, regionais e o Boca da Noite na extensa programação com mais de 80 atrações.

Durante as transmissões ao vivo pelo canal oficial da prefeitura no YouTube, os artistas e bandas de Mossoró se apresentaram nos Polos Cultura Popular, Estação das Artes, Cidadela, além da exibição do filme do Chuva de Bala. Foram mais de 105 mil visualizações das lives iniciadas no dia 12 de junho com lançamento da programação no Pingo da Mei Dia e encerradas no Boca da Noite neste domingo.

O último dia do MCJ 2021 teve cinco atrações que se apresentaram em mais de cinco horas de shows. Forró Danado, Nataly Vox, Bakulejo, Lucas Lima e Forró dos 3 comandaram o Boca da Noite.

“Nossa avaliação do Cidade Junina Virtual é muito significativa no sentido da produtividade, tanto em relação à questão do planejamento dessa forma totalmente inovadora, quanto em relação aos artistas contemplados no Mossoró Cidade Junina. Nós tivemos 500 artistas contemplados, entre músicos, os cantores, os artistas, os atores, os bailarinos. Esse resultado muito significativo para nós enquanto Secretaria de Cultura da gestão do prefeito Allyson, uma vez que trabalhamos esse Cidade Junina em apenas quatro meses e estamos saindo agora com resultado significativo a partir dos depoimentos das falas dos artistas que passaram pelos três palcos do MCJ Virtual. Um sucesso total nesses 11 dias de atividades, estamos muito felizes com os resultados do Cidade Junina Virtual 2021 cujo tema é Tradição e Vida”, destacou secretário Municipal de Cultura Etevaldo Almeida.

Durante o MCJ 2021, 83 bandas e artistas se apresentaram, além da participação de cinco regionais de forró pé de serra e representantes de 12 quadrilhas juninas do município. A Prefeitura de Mossoró investiu R$ 950 mil para realizar o Cidade Junina, gerando renda para os 500 artistas e técnicos envolvidos no evento. Os recursos investidos movimentam a economia local.

“Valorizando a cultura mossoroense através dos nossos artistas. São mais de 500 artistas beneficiados, entre atores e cantores que tiveram a oportunidade de participar desse grande evento de música, de dança, com as quadrilhas e as bandas envolvidas. Um evento também que apresentou o Chuva de Bala no País de Mossoró, contando a história do nosso povo através do município e agora roda o Brasil e o mundo, contando a história do povo valente de Mossoró. Um investimento do município no valor de R$ 950 mil e esse valor fica todo na economia mossoroense porque beneficiou 83 bandas, beneficiou nossos artistas. Claro que toda a estrutura desse evento é feita também com empresas daqui da cidade de Mossoró. Foram mais de 45 horas de transmissão e mais de 105 mil visualizações nos canais oficiais da prefeitura e mais ainda o que foi apresentado também nas emissoras locais, compartilhado em toda internet. Parabenizamos a todos os envolvidos, com certeza um grande evento. Se Deus quiser em 2022 será de forma presencial”, ressaltou o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra.

Valorização

A pandemia da Covid-19 impossibilitou a realização do MCJ presencial em 2021. Porém, a Prefeitura de Mossoró adaptou a festa que é patrimônio dos mossoroenses para o formato virtual, gerando renda para os artistas que recebem cachês, profissionais de eventos e empresas do setor nesse momento difícil da pandemia.

O Mossoró Cidade Junina 2021 Virtual é a tradição junina valorizada em várias ações culturais, respeitando sempre à vida. Durante o evento, um plano sanitário foi adotado em todas as atividades para garantir a segurança dos artistas, técnicos e equipe de coordenação. Os participantes do MCJ passaram por testagem periódica da Covid-19 e os protocolos de prevenção ao novo coronavírus foram seguidos nos polos.

A iniciativa da Prefeitura de Mossoró foi reconhecida e aprovada pelos artistas que fizeram a festa. Davson Davis, cantor da banda Forró Danado, foi um dos músicos que ressaltaram a importância da valorização dos artistas da terra e da emoção de voltar a subir em um palco do MCJ.

“Eu tenho acompanhado todos os artistas e estou muito feliz com o evento, agradeço a prefeitura e a Secretaria de Cultura pelo carinho. Estou muito feliz de está participando. Participei de 2019, mas teve pandemia e não tivemos o ano passado. Esse ano foi maravilhosa a ideia de fazer esse evento para valorizar os artistas locais. O pessoal que está em casa tenho certeza que está curtindo demais. Eu mesmo estou curtindo, vendo meus amigos aí fazendo o que mais gosta. Também o que deixa muito feliz é fazer o que mais gosta que é cantar. Agradecemos o prefeito e toda equipe pela organização bacana, estão de parabéns”, afirmou Davson Davis, vocalista da Forró Danado.





Ewerton Linhares, vocalista da banda Bakulejo, parabenizou a iniciativa da prefeitura em realizar o Cidade Junina em formato virtual. ”Isso é imprescindível para toda nossa classe musical. Parabéns a iniciativa do prefeito Allyson e da Secretaria Municipal de Cultura. É louvável essa atitude, é bom demais a gente está voltando a tocar, não ainda com banda completa como a gente quer, mas seguindo os protocolos. É muito satisfatório a gente fazer um trabalho desse e claro está tocando para Mossoró e também para o mundo. Isso tudo deixa a gente feliz, não só nós da banda Bakulejo, mas de todas as bandas que estão passando aqui pelos polos. Está todo mundo muito feliz e satisfeito”, comentou Ewerton Linhares.

“É uma honra para mim participar do Mossoró Cidade Junina e do Boca da Noite. O evento foi lindo, maravilhoso. Sabe quando você entra e não quer mais sair? Foi essa sensação. A gente fica com o gostinho de querer cantar mais. Sei lá, a gente tem a sensação de que a galera está em casa cantando com a gente e, de fato, estava”, disse a cantora Nataly Vox.

“Muita gente não acredita, mas a energia é bem parecida com a que a gente tem quando tem público. Mandaram a energia de casa e eu estou com a adrenalina lá em cima. Foi muito bom. Não imaginava que seria tão bacana nesse formato. É muito gratificante. Parabéns a Prefeitura pela organização e pela oportunidade de estar no Mossoró Cidade Junina”, comentou o cantor Lucas Lima.

Forró dos 3 encerrou o Mossoró Cidade Junina com muito forró no Boca da Noite. Heloisa Fernandes e Cláudio Oliveira, que são vocalistas da banda, animaram quem estava assistindo a live até último minuto de transmissão. A vocalista do Forró dos 3 destacou o cuidado e grandiosidade do projeto para levar o Cidade Junina de forma virtual para o público.

“Parabéns de verdade a todos que fazem a Prefeitura Municipal de Mossoró. Um evento gigantesco. Foi um evento muito grande. Só quem sabe a trabalheira que é fazer live é quem já fez. Isso aqui dá muito trabalho e vocês estão de parabéns porque fizeram tudo com muito zelo. Todos os artistas muito bem recebidos, todo aquele cuidado, todo mundo testado no teste da Covid para poder está todo mundo também segurança. Vocês receberam a gente muito bem, estou muito feliz de estar aqui”, afirmou a cantora.