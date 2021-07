Líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros será ouvido na CPI da Covid

A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira (30) dezenas de requerimentos entre pedidos de informação, convocação/convite e quebra de sigilos.

O destaque é convocação do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, que foi citado na semana passada pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF), em seu depoimento á CPI ao apresentar detalhes de supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin

O deputado negou envolvimento na compra da vacina indiana contra a Covid-19 e disse que estava à "disposição da CPI para prestar eventuais esclarecimentos".

A comissão aprovou, ainda, a reconvocação de Luis Miranda que, além de esclarecer dúvidas remanescentes da primeira oitiva, deve ser questionado sobre declarações recentes de que um lobista teria oferecido propina para ele não atrapalhar a compra da Covaxin.

A CPI também aprovou requerimento de convocação do empresário Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que na terça-feira (29) afirmou ao jornal “Folha de S.Paulo” ter recebido pedido de propina de US$ 1 por dose de vacina em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde.

De acordo com o jornal, ele afirmou ainda que o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou a propina em um jantar em Brasília. A CPI também ouvirá Dias na próxima semana.

Com informações da CNN Brasil.