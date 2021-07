Estudantes da rede municipal vão participar de avaliações diagnósticas de aprendizagem

De acordo com a secretária de Educação, Milane Azevedo, na quinta-feira, 1º, a avaliação será de Português. “Precisamos do apoio dos responsáveis pelos estudantes na realização das avaliações, observando datas, horários e garantindo a realização da avaliação do seu filho”, observou a secretária.

A Secretaria Municipal de Educação de Serra do Mel inicia na próxima quinta e sexta-feira, 1º e 2, de julho, respectivamente, a fase diagnóstica para saber o nível de aprendizado dos estudantes durante o período de isolamento social.

De acordo com a secretária de Educação, Milane Azevedo, na quinta-feira, 1º, a avaliação será de Português. “Precisamos do apoio dos responsáveis pelos estudantes na realização das avaliações, observando datas, horários e garantindo a realização da avaliação do seu filho”, observou a secretária.

Será iniciado pelo público do 2º ano do Ensino Fundamental I até o 9º ano, e a secretária lembra que a realização das avaliações é de extrema importância para os alunos e para a rede municipal de educação.

“É importante a colaboração de cada um de vocês. E esse diagnóstico tem por finalidade identificar as habilidades e as dificuldades específicas de aprendizagem”, alertou Milane Azevedo.

A secretária ressalta ainda que o resultado da avaliação permitirá as ações pedagógicas mais efetivas. “É preciso verificar o nível de aprendizagem em que se encontram os alunos da rede municipal, e a partir do desempenho deles na avaliação diagnóstica, orientar as práticas dos professores com base nas habilidades ainda não desenvolvidas por eles e fornecer à rede dados e informações que permitam tomadas de decisão qualificadas”, observou a secretária.