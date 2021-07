PM de Severiano Melo registra o primeiro crime de homicídio no município em 2021

A Polícia Militar do município de Severiano Melo, na região Oeste do Rio Grande do Norte, registrou um crime de homicídio na tarde desta quarta-feira (30), o primeiro no ano de 2021.

A vítima foi identificada como Tayrone Emerson Alves Nunes, de 37 anos. Segundo informações da PM, ele estava trabalhando, quando foi surpreendido por um suspeito armado.

Tayrone possuía uma loja de consertos de eletrodomésticos. Por volta das 16h, um homem chegou ao local em uma motocicleta e passou a efetuar disparos contra a vítima. Tayrone caiu morto na calçada da loja.

O atirador fugiu com destino ignorado. O comandante Jackson informou ao MOSSORÓ HOJE que a polícia militar segue fazendo diligências pela região, à procura do suspeito, mas este ainda não foi localizado.

Testemunhas relataram que este crime foi um grande choque para todo mundo que conhecia a vítima, visto que se trata de uma pessoa muito boa, tranquila e que ninguém nunca tinha ouvido relatos que ele já tivesse se metido com coisas ilícitas.

O corpo de Tayrone foi removido para a sede do Itep, onde passará por exames. O caso será investigado pela delegacia de Polícia Civil de Apodi.