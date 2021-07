Centro de Testagem Covid registra queda na procura por testes aos domingos

O Centro de Testagem da Covid-19 que funciona no Ginásio Poliesportivo Engenheiro Pedro Ciarlini, em Mossoró, apresentou no mês de junho, uma redução na quantidade de testes aplicados aos domingos. A redução das testagens é comprovada pelos dados obtidos levando em consideração os dias 13, 20 e 27 de junho em comparação com o período mais crítico: o mês de abril .

Em Abril, a Secretaria Municipal de Saúde chegou a registrar 226 testes no dia 07 (segunda-feira) e 218 testes no dia 03 de abril (sábado). Foi justamente neste mês do ano, que a quantidade de testes no ginásio chegou ao pico de 302 testes no dia 27 do referido mês.

De acordo com os registros do Centro de Testagem, foram realizados no último dia 13 um total de 88 testes entre Swab RT, teste rápido e Swab rápido. No sábado (12), o número total foi de 161 testes.

O dia 20 de junho, foi mais um domingo com número reduzido de testagem, sendo realizados 120 testes ao todo. No dia 27, o domingo seguinte, fechou a conta em somente 97 testes. A título de comparação na segunda-feira, dia 28, o número de testes subiu para 141.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, números menores aos domingos mostram que é possível em breve deslumbrar um cenário onde a testagem pode funcionar de segunda a sábado, sem a ocupação de equipes aos domingos. A vacinação dos mossoroenses pode ter relação com a queda que vem sendo constatada nas testagens.

"A redução da quantidade de testes no ginásio de esportes situado na Avenida Leste-Oeste, mostra que o aumento do número de pessoas vacinadas, pelo menos com a primeira dose em Mossoró, já começa a surtir efeito também na testagem aos domingos. Acreditamos que com mais vacinação logo os efeitos também serão sentidos na ocupação dos leitos de UTI, como já temos hospital privado na cidade que zerou essa ocupação nessa semana", disse Morgana.