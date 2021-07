Agência de Fomento sinaliza possível financiamento de fábrica de espumas

O pleito foi levado a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte pelo prefeito Artur Vale, de Governador Dix Sept Rosado, onde o grupo empresarial Potiguar Espumas e Potifex assumiu o compromisso de instalar fábrica de colchões e espumas, com geração de até 60 empregos diretos

Nesta quinta-feira, dia 1º de junho de 2021, o prefeito Artur Vale, de Governador Dix Sept Rosado-RN, buscou apoio da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, na pessoa da presidente Márcia Maia, para discutir a possibilidade de financiamento da construção da fábrica de espumas e de colchões em sua cidade. “São 60 empregos diretos”, diz.

O grupo empresarial que está disposto a investir na instalação da fábrica de espumas e colchões em Governador Dix Sept Rosado, liderado pelo empresário Cledenilson Ferreira, da Potiguar Espumas e Potifex, acompanhou o prefeito Artur Vale na reunião com Márcia Maia.

Márcia Maia, após ouvir atentamente o pleito do prefeito Artur Vale e um pouco das questões técnicas e principalmente sobre a geração de emprego e renda, informou que existe sim possibilidade de financiamento através da linha de crédito FNE Comércio e Serviços.

Diante da sinalização, o grupo empresarial se comprometeu em produzir os projetos e os documentos necessários para análise da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte. A princípio, Cledeilson Ferreira prevê investimento de 1,5 milhão.

A meta do grupo é iniciar as obras de construção da fábrica antes do final do ano, com possibilidade de entrar em atividade nos próximos 18 meses. O prefeito Artur Vale busca outros caminhos para atrair outros empreendimentos para o município.