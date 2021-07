Mossoró não teve aplicação de vacinas contra a Covid fora da validade, diz secretaria

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró emitiu um comunicado onde afirma que não houve aplicação de doses de vacinas contra a covid-19 com prazo de validade vencidos.

Matéria publicada nesta sexta-feira (2) pela Folha de São Paulo afirma que milhares de doses da vacina Astrazeneca, em todo o país, foram aplicadas fora do prazo de validade. Destas, 15 teriam sido aplicadas em Mossoró.

Os dados, segundo a publicação, constam em registros oficiais do Ministério da Saúde.

No entanto, a Secretaria de Saúde de Mossoró afirma que uma vez que todas as remessas de imunizantes que chegam ao município, são utilizadas de forma imediata. Lembra, ainda, que todas as informações são conferidas pela Sesap e reconferidas pelos profissionais de saúde do município.

“Salienta-se que a pasta estadual garante que todas as doses são conferidas e protocoladas. Nós, enquanto município, fazemos o mesmo, atendendo as normas de biossegurança, antes do uso de qualquer imunizante contra a Covid-19”, diz a nota.

“Acreditamos que pode ter ocorrido o registro tardio das doses aplicadas na Plataforma RN Mais Vacina, bem como, reforçamos o correto armazenamento das vacinas, o acompanhamento das suas validades e a rápida aplicação dos imunizantes”, conclui.