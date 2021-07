Fátima Bezerra e o senador Jean anunciam novos investimentos no RN

Durante visita as novas instalações do IDEMA, em Mossoró, nesta sexta-feira, 2, a governadora Fátima Bezerra, e o senador Jean Paul Prates anunciaram investimentos na ordem de 10 bilhões em geração de energia, em especial em parques solares, na região de Mossoró; disse que está trabalhando em parceria com a Prefeitura de Mossoró para reabrir a Porcelanati e que todo investimento começa com o IDEMA, que emite as licenças ambientais

A governadora Fátima Bezerra anunciou, nesta sexta-feira, 2, quando visitava as instalações do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA-RN), uma série de investimentos, alguns que estão por acontecer e outros que já estão acontecendo.

Na ocasião, a governadora estava acompanhada com o senador Jean Paul Prates, com a deputada federal Natalia Bonavides, a deputada estadual Isolda Dantas e também com o deputado estadual Manoel Cunha Neto, Sousa, além de vários secretários.

Ao lado do diretor geral do IDEMA, Leon Aguiar, e do diretor técnico, Werner Fafkatt Tabosa, a governadora Fátima Bezerra informou que o órgão emitiu licenças para novas perfurações de poços pela empresa Potiguar E&P, da Petrorecôncavo.

Fátima Bezerra disse que lutou para que a Petrobras não saísse do Rio Grande do Norte. Disse que depois disto a atividade de petróleo e gás ficou paralisada desde 2018 e que sem a Petrobras no Estado, correu atrás para que as novas empresas gerassem empregos.

A chefe do Poder Executivo Estadual informou que está enviando Projeto de Lei (Lei do Gás) à Assembleia Legislativa, que cria a figura do consumidor livre, permitindo que as empresas que produzem gás no Rio Grande do Norte possam comercializar o produto.





Sobre a geração de energia Eólica no Rio Grande do Norte, a governadora informou que só neste primeiro semestre de 2021, foram captados quase R$ 6 bilhões para investimento no Estado. “Eu recebi recentemente a ES Engenharia, que é americana, inclusive comandada por uma mulher, e mostrou que este projeto já está consolidado. O investimento vai começar com R$ 6 bilhões, mas pode chegar a R$ 9 bilhões até 2024”, diz a governadora.

Fátima Bezerra destacou também que foram captados cerca de R$ 1,21 bilhão de reais para investir em parques de geração de energia solar no Rio Grande do Norte. Deste investimento, estão previstos a construção de duas usinas solares e instalação de subestações em Mossoró.

Lembra que o maior centro de Operação da Voltalia (empresa de energia eólica) da América Latina, foi transferido para Mossoró. Ela disse que é emocionante, pois é a partir de Mossoró que a Voltália controla os investimentos da companhia em várias partes do mundo. Disse que ficou muito feliz quando encontrou os estudantes do IFRN e das universidades do RN trabalhando neste centro de controle, em Mossoró (fica perto da UERN).

Com relação ao Proed, a governadora Fátima Bezerra lembrou que fez um esforço junto com sua equipe e o modernizou, pois era uma política ultrapassada, que fazia com que o Rio Grande do Norte perdesse em atratividade para outros estados.

Com o novo Proed, a governadora Fátima Bezerra contabiliza 35 empresas beneficiadas só em Mossoró. Deste total, 17 são novas empresas, que foram abertas gerando empregos e fazendo a economia voltar a respirar, mesmo neste período de pandemia.

A governadora informou ainda que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado está trabalhando em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mossoró para reabrir a Porcellanati, não com a Itagres, mas com outra empresa interessada em investir neste seguimento no município.

O Senador Jean Paul Prates disse que o novo posto do IDEMA é fundamental para os pequenos e grandes negócios na região de Mossoró. Destacou que Mossoró é um centro importante de petróleo, energia, sal, agricultura, todo este universo de empreendedorismo que gravita no entorno de Mossoró. Para Jean Paul, o IDEMA perto vai facilitar a liberação das licenças.

A deputada estadual Isolda Dantas disse que, dialogando com o CDL, já antecipou que o IDEMA de Mossoró estava sendo reforçado. E lembrou que sem o IDEMA não existe investimento. Para a deputada, o IDEMA é o início de todo e qualquer investimento, daí a importância da ampliação dos serviços no posto do IDEMA em Mossoró.