Muitos dos cassinos oferecem uma grande variedade de jogos, incluindo, por exemplo, slots, roleta, vídeo poker, dados, Blackjack, entre outros.

A seguir, veremos os jogos de cassino mais populares e mais jogados. Aqui você encontrará as informações necessárias, saberá quais são as regras de cada jogo, em que consistem e também poderá mergulhar em cada estratégia que possa utilizar para obter maiores lucros.

Encontre diferentes guias de jogos de casino online na Internet e comece a desfrutar de um dos nossos cassinos mais bem avaliados. Se seguir as nossas recomendações, poderá reavaliar o seu dinheiro e acima de tudo terá a segurança de apostar num casino fiável e fiável que lhe oferecerá centenas de jogos.

Descubra os melhores cassinos online onde apostar.

Aprenda as regras, regras e estratégias dos jogos.





Black Jack

Blackjack é um jogo que apareceu no século 18 com o nome de 21.

É um dos jogos mais famosos presente em quase todos os cassinos do mundo. A meta do Blackjack é jogar contra o croupier e acertar veintium. Se você quiser se divertir, recomendamos esse jogo.

Descrição

O jogo consta de uma mesa, onde cada jogador deverá ganhar uma quantidade maior do que o croupier, sem ultrapassar veintium. Cada jogador reunido em torno de uma mesa deverá obter uma quantidade de pontos muito mais importante que o dealer, mas sem ultrapassar 21.

Você pode ter duas cartas na mão, e também pode dobrar qualquer aposta em relação a outros jogadores, até mesmo pode compartilhar um par, mas todos jogando contra o croupier.





Dados

Este jogo se joga só com dois dados. Tem incluso de um a dezesseis jogadores

O objetivo do jogo é apostar dinheiro. Você pode se divertir, mas é preciso sorte e velocidade.

Descrição

O jogo de dados, um dos jogos mais populares, consiste em duas etapas.

Na primeira etapa, é quando o jogador lança os dados, devendo ganhar uma determinada soma para passar à fase seguinte.

Na segunda etapa, após rolar os dados, o jogador deverá obter o mesmo número de pontos que foi estabelecido.





Poker

O poker agora é jogado em todo o mundo e o público em geral olha para ele maravilhado.

Baseia-se, em grande medida, na capacidade do jogador de adivinhar as intenções dos adversários, ou seja, avaliar os riscos e, claro, permitir-se exibir.

Descrição

Neste jogo, é necessário que 5 cartas sejam distribuídas e aquele com a combinação mais forte vence.

As mãos do maior para o menor são: true flush, four of a kind, full, flush, straight, three of a kind, dois pares e even. A melhor mão vence.





Pai Gow online

Pai Gow é um jogo que muitos viram, mas apenas os mais ousados ​​se atrevem a experimentar. Se você jogar online, terá uma oportunidade única de aprender as regras e jogar em seu próprio ritmo. Na verdade, é um jogo divertido e agradável que possui características únicas.

No Pai Gow você recebe sete cartas, que você deve separar em duas mãos de poker. O dealer faz exatamente a mesma coisa, e seu objetivo é tornar suas mãos melhores do que as deles. Aqui você pode aprender mais sobre as regras e estratégias deste jogo. Você também pode encontrar uma lista dos melhores cassinos para jogar Pai Gow.