Governo Federal quer leiloar 100% do capital dos correios para a iniciativa privada. A ideia é que a proposta seja votada na câmara dos deputados até o dia 15 de julho, para que o edital do leilão seja publicado em dezembro. A informação foi confirmada pelo secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord, em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta terça-feira (6).

FOTO: REPRODUÇÃO