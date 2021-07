Centro de Testagem covid-19 apresenta queda de 500 para 50 testes por dia

No último domingo, dia 04 de junho, foram realizados no ginásio 28 testes de RT-PCR e 10 de Swab rápido. No sábado (03), foram realizados apenas 60 exames entre às 07h até 17h. Estes números comprovam a redução da procura pelos testes que continuam sendo feitos também na Unidade de Pronto Atendimento do Belo Horizonte.