PRF arrecadar alimentos para entidades beneficentes; no RN há 39 cadastradas

A Polícia Rodoviária Federal iniciou uma campanha de caráter nacional denominada “Estrada Solidária”, cujo objetivo é arrecadar alimentos para doação a entidades beneficentes em todo país.

No Rio Grande do Norte, 39 instituições estão cadastradas no programa. Os alimentos podem ser entregues em qualquer unidade da PRF até o dia 08 de agosto de 2021.

Podem ser doados alimentos não perecíveis como arroz, feijão, óleo, farinha, macarrão e demais gêneros alimentícios, a exceção é apenas para o sal.

Em uma cerimônia prevista para o dia 18 de Agosto, haverá a divulgação da quantidade de alimentos arrecadados e entregas simbólicas. Na ocasião, será comemorado o aniversário de 93 anos da PRF, completados dia 24 de julho.

A Polícia Rodoviária Federal conta com a colaboração de todos para ajudar nessa causa nobre