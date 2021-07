Morre de AVC o professor aposentado e criador da rede de hoteis Sabino

João Sabino de Moura havia sofrido um AVC e estava hospitalizado; Ele, além de professor universitário, também era contador e entusiasta do turismo, tanto litorâneo como serrano, onde conduzia seus negócios; Confira Nota de Pesar do Palácio da Resistência.

O professor universitário aposentado e criador da rede de hoteis Sabino Palace, João Sabino de Moura, morreu neste sábado, dia 10, em função de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

João Sabino também era contador, maçom e desbravador do turismo litorâneo, de negócios e serrano no Oeste do Rio Grande do Norte. João era apaixonado por Mossoró e entusiasta de seu crescimento econômico e social.

Era o controlador da rede de hoteis Sabino Palace em Mossoró, Areia Branca, Martins e Portalegre. Em Mossoró, a unidade é ocupada principalmente por quem tem negócios na região.

Em Areia Branca, o hotel recebe autoridades e também quem procura conhecer a região da Costa Branca e das belas dunas e falésias do Rosado, que fica entre esta cidade e de Porto do Mangue.

Em Martins e Portalegre, João Sabino apostou alto erguendo e estruturando dois belos hoteis para receber o turismo serrano. As duas cidades, que ficam próximas, são redutos de tranquilidade nos finais de semana com clima agradável.

João Sabino havia sofrido um AVC e estava hospitalizado.

O prefeito Allyson Bezerra publicou condolências em suas redes sociais.

A Prefeitura Municipal de Mossoró divulga nota de pesar pela partida do empresário.

NOTA DE PESAR





A Prefeitura Municipal de Mossoró se solidariza com a família de João Sabino de Moura, pelo seu falecimento ocorrido neste sábado (10).





Neste momento de profunda dor e pesar, a administração municipal manifesta aos familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências pela partida.





João Sabino de Moura era professor aposentado da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), contador, empresário, fundador da rede de hotéis Sabino Palace, presente em Mossoró, Natal, Martins, Portalegre, Caraúbas, Apodi e Areia Branca. Reconhecido por desbravar o turismo do Rio Grande do Norte, especialmente na Região Oeste, João Sabino deixa um legado importante para o empreendedorismo e turismo Potiguar.





10 de Julho de 2021

Prefeito Municipal de Mossoró

Palácio da Resistência