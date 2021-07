População pode ajudar na manutenção da AAPCMR através do Troco Solidário

Além das doações via pix, transferência bancária e mensageiro, diversos cofrinhos estão espalhados por supermercados, restaurantes e lojas de Mossoró. Com isso, os clientes podem optar por doar o que sobra do troco para a instituição. Ao final de cada mês, os cofres são recolhidos e o dinheiro arrecadado ajuda a manter alguns serviços ou são destinados aos pacientes.