Governo do RN solicita ao MS calendário com data de entrega e quantidade de vacinas

A Governadora Fátima Bezerra participou na manhã desta terça-feira (13), da reunião do Fórum de Governadores do Brasil, com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Durante o encontro, Fátima reforçou a necessidade do Ministério definir e cumprir um calendário com entregas semanais de vacinas contra a Covid-19.

A reivindicação da Governadora se dá diante da importância dos estados e municípios cumprirem as regras do Programa Nacional de Imunização (PNI) que prevê a vacinação das pessoas maiores de 18 anos até o mês de setembro próximo. "Solicitamos um calendário objetivo, quantas vacinas cada Estado vai receber e as datas, para que possamos chegar em setembro vacinando todas as pessoas acima de 18 anos", afirmou Fátima Bezerra.

A governadora destacou que, com o calendário, os estados e municípios poderão programar a distribuição e aplicação dos imunizantes para que não haja interrupções. "É importantíssimo os estados saberem quando e a quantidade de vacinas que vai chegar. Colocamos isso ao ministro e ele se comprometeu a enviar estas informações aos governadores. Agilizar e garantir a entrega das vacinas é fundamental para que possamos imunizar a população, voltarmos às atividades normais e à retomada plena da economia", considerou Fátima Bezerra.

No Rio Grande do Norte, o aporte de vacinas pelo Governo Federal foi reduzido na semana passada. Esta informação é confirmada pela subsecretária de Planejamento e Gestão da Sesap, Lyane Ramalho. Por causa da redução, a vacinação para primeira dose foi suspensa hoje em Natal.

O Ministro Marcelo Queiroga, disse que o Ministério vai fazer o cronograma por semana e deliberar no PNI sobre a reivindicação de antecipação da segunda dose para os vacinados com AstraZeneca Oxford e Pfizer. O ministro informou que a previsão é de entregar, a todos os estados, 41 milhões de doses de vacinas neste mês de julho e de 60 milhões no mês de agosto.

Ao reivindicar medidas imediatas ao Ministério da Saúde, dentro do PNI, a governadora do Rio Grande do Norte falou sobre a antecipação da segunda dose e registrou que as aulas na rede pública do Estado estão previstas para reiniciar de forma híbrida no próximo dia 19. "Certamente com a antecipação da segunda dose e com o cumprimento das medidas protetivas, estaremos dando mais segurança aos alunos e trabalhadores que atuam na Educação.", defendeu Fátima Bezerra.