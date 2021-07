Prefeitura conclui pagamento de artistas, bandas e quadrilhas do MCJ 2021

A liberação dos pagamentos foi concluída pela Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Finanças, depois da finalização dos trâmites legais necessários para fazer a quitação dos cachês com recursos ordinários do município. Foram investidos R$ 337.800,00 nos cachês de artistas, bandas e quadrilhas que fizeram shows nos polos Estação das Artes, Cidadela e Cultura Popular.

Os pagamentos dos artistas, bandas e quadrilhas que se apresentaram no Mossoró Cidade Junina Virtual 2021 foram concluídos pela Prefeitura de Mossoró, nesta semana. A quitação dos pagamentos dos cachês foi finalizada após as atrações contratadas entregarem as notas fiscais de prestação de serviços à Secretaria Municipal de Cultura.

A liberação dos pagamentos foi concluída pela Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Finanças, depois da finalização dos trâmites legais necessários para fazer a quitação dos cachês com recursos ordinários do município. Foram investidos R$ 337.800,00 nos cachês de artistas, bandas e quadrilhas que fizeram shows nos polos Estação das Artes, Cidadela e Cultura Popular.

Após a conclusão da programação, a Secretaria Municipal de Cultura solicitou as notas de prestação de serviços para finalizar os processos para liberação dos pagamentos, incluindo o material audiovisual de todas as apresentações para comprovação da realização dos shows.

O procedimento é obrigatório, garantindo a transparência da aplicação dos recursos públicos do município. Alguns artistas estavam com pendência de notas e problemas em contas bancárias.

“Nós concluímos o pagamento dos cachês dos artistas. A Prefeitura de Mossoró com compromisso do prefeito Allyson de articular geração de renda através dos cachês para todos os artistas que participaram do Cidade Junina e oficialmente a gente cumpre com esse compromisso de estar fomentando a arte e cultura, tomando como referência os cachês, cumprindo com pagamento deles em tempo recorde nos últimos anos. Entra para história do Cidade Junina a questão do compromisso do pagamento dos cachês. A Secretaria de Cultura se responsabiliza por todos os procedimentos vinculados da legalidade quanto à questão dos pagamentos e estamos encerrando nesta terça porque faltavam cinco artistas e bandas emitirem notas fiscais de prestação de serviços. Tão logo eles emitiram as notas, seguimos para o trâmite de pagamento. Alguns também estavam com problemas nas contas bancárias”, afirmou o secretário Etevaldo Almeida.

Foram 40 horas de transmissão na internet ao longo das 11 lives do Mossoró Cidade Junina, que contou com a participação de 83 bandas, cinco regionais, incluindo forró pé de serra e 12 quadrilhas, que foram contratados por Chamamento Público. Os valores dos cachês pagos aos artistas variam entre R$ 800 e R$ 7 mil por cada show.

Já as quadrilhas juninas contratadas receberam R$ 2.000,00 cada uma, sendo que o pagamento foi efetuado a um responsável financeiro de cada quadrilha junina pela participação no MCJ 2021 Virtual e os recursos são incentivos para continuidade das manifestações culturais dos grupos juninos. O valor foi definido considerando as atuais circunstâncias financeiras e sanitárias, bem como pelo formato selecionado da exibição das quadrilhas, resgatando as quadrilhas atuantes nos anos de 2017 a 2019.

A Prefeitura de Mossoró já havia quitado os pagamentos dos cachês dos atores, atrizes, bailarinos e músicos participantes do filme Chuva de Bala no País de Mossoró antes da estreia no dia 23 de junho. O filme envolveu mais de 100 pessoas entre atores, bailarinos, direção, assistência e apoio. Cada um dos artistas da obra cinematográfica recebeu cachê no valor de R$ 2 mil. Os cachês foram pagos após conclusão da edição do filme para inclusão nos processos de pagamentos como comprovação, que é um procedimento obrigatório para liberação de recursos do município.

MCJ Virtual

De 12 a 27 de junho o Mossoró Cidade Junina Virtual 2021 levou alegria do São João para os mossoroenses, a partir dos shows transmitidos dos polos Estação das Artes, Cidadela e Cultura Popular. O investimento total no Mossoró Cidade Junina 2021 foi de R$ 950 mil. Pela primeira vez o MCJ foi realizado totalmente virtual pela Secretaria Municipal de Cultura, gerando renda para os artistas da terra, mantendo a tradição e respeitando à vida. Ao todo, 500 artistas de Mossoró foram contemplados ao se apresentarem nos polos Estação das Artes, Cidadela e Cultura Popular, além do filme do Chuva de Bala.

Toda programação foi exibida na internet no canal oficial da Prefeitura de Mossoró no YouTube, sem presença de público nos locais onde as atrações se apresentaram. Um plano sanitário foi adotado em todas as atividades do evento para garantir a segurança dos artistas, técnicos e equipe de coordenação. Os participantes do MCJ passam por testagem periódica da Covid-19. Foram feitos 714 testes da Covid-19 em artistas, técnicos, equipes de coordenação e imprensa. Os protocolos de prevenção ao novo coronavírus foram seguidos.