Mais uma acusada do assassinato da menina Geane senta no banco dos réus nesta quinta, 15

Letícia Vital Ramos, 21 anos, é acusada de participação direta no rapto, tortura, assassinato e ocultação de cadáver da menina Geane Melo Nogueira, de 12 anos, morta no bairro Dom Jaime Câmara, no dia 4 de novembro de 2018. Este assassinato com requintes de extrema crueldade (Geanne apresentava dilaceração em dezenas de ossos), aconteceu por vingança de facção. Os irmãos dela haviam matado o bebê Caleb, de 1 ano e 6 meses, dias antes, na mesma região.

Nesta quinta-feira (15) senta do bancos dos réus do Tribunal do Júri Popular de Mossoró, Letícia Vital Ramos, 21 anos, acusada de participação direta no rapto, tortura assassinato e ocultação de cadáver da menina Geane Melo Nogueira, de 12 anos.



A menina foi morta no bairro Dom Jaime Câmara, no dia 4 de novembro de 2018. O crime aconteceu por vingança de facção, em virtude de os irmãos dela terem matado, por engano, o menino Caleb Anthony Calleb, de apenas 1 anos e 6 meses, no mesmo dia em que Geane foi raptada.





O laudo médico expedito pelo Instituto Técnico-científico de Perícia (acima), aponta que a menina foi assassina com requintes de extrema crueldade. O laudo mostra ossos de todas as partes do corpo dilacerados pela violência empregada pelos assassinos e assassinas.

Três pessoas já foram condenadas pelo crime: Fábio David da Silva Aquino, Maria Luiza Moura Diógenes, a Docinho, e Danilo Souza de Lucena.



De acordo com o promotor Ítalo Moreira Martins, o Ministério Público do Rio Grande do Norte vai tentar a condenação de Letícia por homicídio qualificado, por motivo torpe, motivado por vingança, sem chances de defesa da vítima e praticado por meio cruel.

No caso desta última qualificadora, o promotor se baseia no laudo da perícia, que apontou que Geane, antes de ser morta e ter seu corpo carbonizado, foi brutalmente torturada. O corpo dela apresentava inúmeras lesões e vários ossos fraturados.

O júri popular, que será conduzido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, está previsto para ser iniciado às 9h desta quinta-feira (15), no Fórum Municipal Desembargador Dr. Silveira Martins, em Mossoró.





RELEMBRE O CASO

Geane de Melo Nogueira, de 12 anos, foi raptada no dia 4 de novembro de 2018, da própria casa. De acordo com os autos do inquérito, os acusados, armados, foram até a casa da menina e ordenaram que ela saísse. Como a avó da menina negou, eles invadiram a residência.

Geane foi retirada do local à força, sendo insultada e agredida com socos e coronhadas. Em seguida, ela foi levada do local.

Ela passou dois dias desaparecida. Na época, o pai da menina chegou a gravar um vídeo pedindo ajuda para localizá-la.

O corpo da menina foi encontrado dois dias depois, no dia 6 de novembro, queimado e em avançado estado de decomposição, em um matagal da Favela do Velho, no bairro Malvinas.

Durante as investigações, ficou comprovado que Geane foi morta por vingança de facção. Ela foi raptada, torturada, morta e queimada por ser irmã dos assassinos de Calleb, no caso Giovane e Jefferson Nogueira.

Ao tentar matar Iranilson, Giovane e Jefferson terminaram matando Calleb. baleando a mãe dele (Débora) na garganta e também o alvo, no caso Iranilson Bezerra. Calleb morreu com um tiro na cabeça e seus pais sobreviveram.