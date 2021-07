Filha de vereadora é presa novamente por suspeita de ter mando matar o marido

Quércia é filha da vereadora Helena de Lair; Na foto, ela aparece ao lado do marido, o engenheiro José Ivan, que ela teria mando matar por um valor de R$ 5 mil reais. Ao menos é o que consta nas mensagens de celular apreendidas pela Polícia Civil durante as investigações; Na primeira ocasião que foi presa, em setembro de 2020, Quércia conseguiu habeas corpus; Com a prisão, ela deve ser levada a julgamento popular possivelmente em Mossoró