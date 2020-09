Filha de vereadora de baraúna é presa suspeita de mandar matar o marido

José Ivan foi morto com um tiro, quando retornava de uma empresa produtora de frutas, no município de Baraúna, em 13 de agosto deste ano; Durante as investigações, a polícia encontrou uma mensagem de texto, em um aplicativo de celular, por meio da qual Quércia Elânia Rebouças Costa Silva, de 34 anos, tentava contratar uma pessoa para matar o marido, oferecendo uma quantia de R$ 5 mil.