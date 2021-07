Produção legislativa da CMM subiu 74% no primeiro semestre de 2021

Os dados são do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) – banco de dados informatizado da Casa, disponível no Portal Câmara de Mossoró. Conforme o relatório de 1º de janeiro a 14 de julho de 2020 foram 2.047 matérias apreciadas. Já em 2021 foram registradas 3.562 proposições. Com esse balanço, o plenário iniciou ontem recesso de 15 dias, como determina a Lei Orgânica do Município. O presidente da Câmara, Lawrence Amorim, parabenizou os vereadores e vereadoras pelo desempenho.