Benes Leocádio confirma que vai concorrer ao governo do RN em 2022

Deputado federal mais bem votado em 2018, com 125.841 votos, Benes concedeu entrevista ao Portal Agora, quando confirmou que vai concorrer ao executivo estadual nas eleições do próximo ano. “Meu nome está sendo muito bem visto nos quatro cantos do estado. Temos apoio em todos os municípios, situação que me fortalece”, disse à reportagem. Afirmou, ainda, que a disseminação de sua candidatura ocorre em função da ausência de nome para concorrer contra a atual governadora Fátima Bezerra (PT).