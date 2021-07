Veja as UBSs que estarão abertas para vacinação neste final de semana

A campanha Mossoró Vacina do próximo final de semana ocorrerá com mais 09 Unidades Básicas de Saúde (UBS's) abertas. No sábado, além das UBS's também haverá vacinação no Ginásio do SESI.

Para a vacinação serão utilizadas as doses que chegaram em Mossoró nesta sexta-feira (16). A atual faixa etária é de 33 anos ou mais da população geral sem comorbidades.

Ainda são vacinados os trabalhadores dos Correios, construção civil, indústria, garis e bancários de 18 anos ou mais.

Em vídeo, o prefeito Allyson Bezerra faz apelo para que a população se vacine contra a covid19. Num levantamento rápido, a secretaria de saúde Morgana Dantas disse que constatou que mais de 3 mil pessoas, com idade de 35 a 39 anos, deixaram de se vacinar em Mossoró.





As unidades que estarão abertas sábado e domingo (17 e 18/07) são:

UBS Vereador Lahyre Rosado (Alto do Sumaré)

UBS Chico Costa (Santo Antônio)

UBS Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel)

UBS: Francisco Nazareno (Aeroporto)

UBS Lucas Benjamim (Abolição IV)

UBS José Leão (Alto da Conceição)

UBS Ildone Cavalcante de Freitas (Barrocas)

UBS Dr. Moisés Costa (Redenção)

UBS Dr. Marcos Raimundo da Costa (Belo Horizonte)

Ginásio do SESI (sábado)