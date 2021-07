Sesap visita policlínica de Russas/CE para conhecer modelo que será implantado no RN

Dando continuidade ao processo de implantação de Consórcios Interfederativos de Saúde no Rio Grande do Norte, a equipe de gestão da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) realizou, nesta sexta-feira (16), uma visita a cidade de Russas, localizada no estado do Ceará, para conhecer o modelo de consórcio público e a policlínica regional da microrregião de saúde do município cearense.

De acordo com Maura Sobreira, secretaria-adjunta de saúde do RN, o objetivo da visita é “a partir do conhecimento da experiência exitosa da microrregião de Russas que possamos compreender melhor esse processo para auxiliar na modelagem da implantação do consórcio no Rio Grande do Norte, especialmente, na região do Seridó, a qual segue para um momento de consolidação de implantação das policlínicas de Caicó e Currais. Essas policlínicas serão regionais e geridas pelo consórcio interfederativo de saúde”.

A lei que institui e disciplina os Consórcios Interfederativos de Saúde no Rio Grande do Norte (Lei nº 10.798/2020) foi assinada em novembro pela governadora Fátima Bezerra.

O Rio Grande do Norte agora passou a ter uma legislação moderna para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e fazer chegar a quem mais precisa atendimento de saúde público de qualidade, humanizado e eficiente.

Participaram da visita a secretária adjunta Maura Sobreira, subsecretária de planejamento e gestão Lyane Ramalho, equipe técnica da SESAP, Dailva Bezerra vice presidente do COSEMS, Associações de Prefeitos do Seridó, secretário de saúde de Caicó, representantes da CIB, representantes da UERN e do Conselho de Saúde de Caicó.

A agenda também contou com a presença dos prefeitos Odon Júnior (Currais Novos), Fernando Antônio Bezerra (Acari), Judas Tadeu Alves dos Santos (Caicó), Gilson Dantas (Carnaúba dos Dantas) e Joaquim Medeiros (Cruzeta).

CONSÓRCIOS INTERFEDERATIVOS DE SAÚDE

Os consórcios implementarão, em especial, serviços de urgência e emergência hospitalar, unidades de pronto atendimento, centros de especialidades odontológicas e atendimento de urgência cardiológica e ortopédica, entre outros serviços relacionados à saúde.

“É um modelo de gestão que permite a articulação entre estado e municípios para ampliar a oferta de ações e serviços de saúde. No Rio Grande do Norte, a prioridade será a ampliação da atenção ambulatorial através das policlínicas regionais”, finaliza Maura Sobreira.