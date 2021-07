Governadora anuncia policlínicas regionais através de consórcios de prefeituras

A Governadora Fátima Bezerra anunciou, nesta quarta-feira (7), o início da implantação dos Consórcios Interfederativos da Saúde ainda neste ano de 2021.

Ela esteve reunida com representantes dos municípios do Seridó, Mato Grande, Vale do Assú e Alto Oeste, onde deverão ser instaladas as policlínicas, que terão o objetivo de desafogar os Hospitais Regionais do estado.

Segundo a Fátima, o consórcio é um modelo de gestão que visa ampliar a oferta de assistência à Saúde de forma cooperada, onde um conjunto de municípios somam esforços entre si e com o Estado para otimizar o atendimento à população.

A iniciativa também vai otimizar recursos, ampliando os serviços oferecidos, assegurando a qualidade e reduzindo os deslocamentos para a capital.

Já instituídos em Lei, aqui no Rio Grande do Norte eles nascem da parceria entre SESAP, Uern/Funcitern, Fiocruz, Cosems e entidades representativas dos municípios. Cada região citada terá o seu, podendo ou não englobar todos os municípios das tradicionais regiões de saúde do RN.

Os consórcios implementarão serviços de urgência e emergência hospitalar, pré-hospitalar, unidades de pronto atendimento de natureza regional e centros de especialidades odontológicas (CEOS) e atendimento de urgência cardiológica e ortopédica, entre outros.

Os Consórcios de Saúde representam a união em prol da melhoria da assistência pública à saúde, ou seja, em prol do SUS.

“Eu aposto no caminho da racionalização, inteligência, sensibilidade e criatividade para implementar um consórcio que atenda às necessidades reais dos municípios, inclusive do ponto de vista orçamentário. Não adianta ficar planejando e sonhando para quando tiver dinheiro, se nem o município, nem o Estado tem. É trabalhar com a capacidade financeira que nós temos” escreveu Fátima em uma rede social.

“Precisamos que essa conta feche e se traduza em serviços para a nossa população. Eu sou fã dos consórcios de saúde, vou trabalhar incansavelmente para que eles se concretizem e conclamo todos os municípios para que, este ano ainda, nós instalamos as primeiras policlínicas do Rio Grande do Norte, começando pelo Seridó”, concluiu.