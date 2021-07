Beto Rosado se beneficiou do "Orçamento Secreto" do governo Bolsonaro

A emenda "fantasma" - que não aparece no relatório das emendas individuais - do deputado federal Beto Rosado, em 2020, beneficiou o município de Monte das Gameleiras com quase R$ 1,5 milhão de reais. Quem faz a denuncia é o podcast Ecos da Política em seu terceiro episódio, publicado em canal no Spotify.

O deputado federal Beto Rosado (PP-RN) foi um dos deputados que se beneficiou com as chamadas emendas do relator dentro do famigerado "Orçamento Secreto", "arma" utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para cooptar apoios e, assim, garantir votos para os seus candidatos às presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco foram eleitos. O episódio do Orçamento Secreto ficou conhecido por "Tratoraço".

A emenda "fantasma" - que não aparece no relatório das emendas individuais - do deputado federal Beto Rosado, em 2020, beneficiou o município de Monte das Gameleiras com quase 1,5 milhão de reais. Quem faz a denuncia é o podcast Ecos da Política em seu terceiro episódio, publicado em canal no Spotify.

Nota de empenho no orçamento secreto no valor de R$ 1.441.714,00 para construir um mirante no Monte das Gameleiras-RN

O valor não aparece na lista oficial de emendas parlamentares do deputado Beto Rosado