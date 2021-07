Fátima Bezerra realiza entrega de equipamentos públicos no Alto Oeste, neste final de semana

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, estará na região do Alto Oeste durante todo o final de semana, da sexta-feira (23) ao domingo (25). A gestora será acompanhada por comitiva do governo, para entrega de equipamentos públicos e visitas.

A agenda começa nesta sexta, em Pau dos Ferros, com lançamento do Programa Minha Terra Legal e assinatura do termo de cooperação para regularização fundiária, que inclui 17 prefeituras de: Pau dos Ferros, São Miguel, Taboleiro Grande, Severiano Melo, São Francisco do Oeste, Rodolfo Fernandes, Luís Gomes, Major Sales, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Paraná, Portalegre, Riacho de Santana, Venha Ver, José da Penha e Riacho a Cruz. O evento será às 10h30, na Escola Estadual 4 de Setembro.

Ainda em Pau dos Ferros, ao meio dia, será inaugurado o escritório Junta + Fácil RN, um espaço no qual o empreendedor pode obter orientações e tirar dúvidas, reforçando a função estratégica da Junta Comercial e dos demais órgãos de registro no desenvolvimento da economia.

O lugar também reúne serviços como solicitação de alvará de funcionamento e requisição de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Em Natal, o Junta + Fácil RN está localizado na sede do Sebrae, em Lagoa Nova.

Durante a viagem, serão entregues ainda cinco escolas estaduais após reforma, ampliação e compra de novos equipamentos, nos municípios de Venha Ver, Riacho de Santana, Almino Afonso e São Miguel. No sábado (24), a governadora também inaugura a nova Central do Cidadão, no município de Alexandria.