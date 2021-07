Mossoró suspende temporariamente aplicação da D1 contra a Covid-19 por falta de doses. Todas as doses disponíveis no município, que chegaram na quinta-feira (21), foram aplicadas durante o final de semana. Ao todo, a campanha Mossoró Vacina aplicou 5.378 doses contra a Covid-19 no sábado (24) e domingo (25). A secretaria de saúde aguarda, agora, o envio de novos lotes de imunizantes para reabrir a vacinação com a D1. Lembra, ainda, que segue a aplicação da D2 da Coronavac e Astrazeneca e dose única da Janssen para caminhoneiros.

O fim de semana foi encerrado com a campanha Mossoró Vacina registrando 5.378 doses aplicadas contra a Covid-19. Do total das doses aplicadas, 4.273 foram da primeira dose, enquanto 1.080 para a segunda dose. Ainda foi registrada a aplicação de 25 doses únicas do imunizante da Janssen.

Com esse número de pessoas vacinadas, o estoque de D1 (primeira dose), foi totalmente utilizado pelo município, algo que comprova a agilidade no processo de imunização com uso das doses disponíveis.

Essa política garante que as doses não fiquem paradas e cheguem rapidamente aos braços das pessoas, reduzindo os riscos de internações e mortes pela Covid-19 no município.

"Pensamos que é importante mantermos essa política de agilidade na aplicação das doses utilizando todas as doses que são destinadas para a primeira aplicação e reservando as da segunda aplicação. De forma eficiente estamos garantindo que milhares de mossoroenses recebam a vacina. Já observamos os reflexos disso na queda da ocupação dos leitos hospitalares", explica Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

O município aguarda agora por uma nova remessa de imunizantes para retomar a aplicação das primeiras doses. "Chegando mais doses vamos abrir novamente a vacinação para atender a população", afirma a titular da pasta da Saúde.

A secretária lembra, ainda, que segue a aplicação da D2 da Coronavac e Astrazeneca e dose única da Janssen para caminhoneiros.

Atualmente, o município já vacina o público geral de 30 anos ou mais. Na sexta-feira (23), Mossoró vacinava pessoas com 32 anos ou mais, sem comorbidades. O fim de semana, porém, começou com a baixa na faixa etária.

No sábado (24) pela manhã já estavam sendo vacinadas pessoas com 31 ou mais. Ainda no sábado, no período da tarde, nova redução, agora para 30 anos ou mais, faixa que seguiu no domingo (25).