Novo centro de vacinação terá capacidade de vacinar até 4 mil pessoas por dia

Depois de mais um fim de semana de sucesso a campanha Mossoró vacina, com a aplicação de 5.378 doses contra a Covid-19, a Prefeitura de Mossoró se prepara para triplicar a capacidade de vacinação com a abertura do Centro de Vacinação que vai funcionar no Ginásio de esportes Pedro Ciarline.

Segundo a secretaria de saúde Morgana Dantas, a expectativa é que ainda esta semana, o novo centro de vacinação passe a funcionar, aumentando a capacidade de imunização da população Mossoroense, que permanecerá contando com o trabalho no ginásio do SESI.

“Será o maior centro de vacinação com a maior capacidade, teremos 20 vacinadores simultâneos, vacinando ao mesmo tempo, com capacidade de vacinar entre 3 e 4 mil pessoas por dia, contando com o SESI que continua vacinando” explica Morgana.

O ginásio do SESI tem uma capacidade para vacinar até 1.600 pessoas, mas já chegou a vacinar até 1.950 pessoas em um único dia.

“O Município quer vacinar o maior número de pessoas possível no menor tempo possível para que com isso a população esteja imunizada o quanto antes”, explicou a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

De acordo com dados da secretaria de saúde, Mossoró está prestes a alcançar a marca de 50% da população vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid-19. Mais de 146 mil pessoas já tomaram a primeira dose e mais de 50 mil já tomaram as duas doses ou a dose única.