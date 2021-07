Mossoró segue em “Risco Médio” e ainda não pode liberar eventos de massa

No dia 23 de julho o governo do RN liberou a realização de eventos de massa e similares com a participação de até 150 pessoas. No entanto, isto só é possível em municípios com situação epidemiológica favorável, o que não se aplica a Mossoró, Parnamirim e Natal, por exemplo. Classificado como Risco Médio, de acordo com o indicador composto que analisa os dados da pandemia, a Secretaria de Saúde do município afirma que os cuidados com higiene, distanciamento e utilização de máscaras seguem em vigor.