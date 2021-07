‘A gente tem trabalhado para dar dignidade às pessoas em relação à saúde’, diz Tony

O vereador Tony Fernandes conversou com a reportagem do Mossoró Hoje, durante a inauguração da Unidade Básica de Saúde Chico Porto, no Aeroporto.

Disse que desde o início do ano, quando assumiu o mandato, vem trabalhando junto a prefeitura de Mossoró para oferecer dignidade às pessoas, no que diz respeito à saúde pública do município.

O vereador visitou o Centro Especializado de Reabilitação (CER) de Mossoró e afirmou que a estrutura é muito boa, mas que ainda falta muita coisa.

“A gente ficou muito feliz em saber que agora chegaram a fazer um pedido para os equipamentos e, também, com o processo seletivo da saúde, a gente tem uma expectativa muito boa de irem os profissionais, principalmente os psicólogos, pra fazer esse trabalho lá, com as pessoas com deficiência”, disse.

O vereador lembra que também faltam fonoaudiólogos na unidade, mas que a fisioterapia já está funcionando.

“A gente espera que o quanto antes esses equipamentos cheguem, juntos com os servidores que estão sendo contratados pelo município, para dar essa assistência ainda maior, que não vai servir apenas para as pessoas com deficiência de Mossoró, mas de toda a região”.

Tony também lembrou que ao assumir, em janeiro, encontrou a saúde pública de mossoró “sucateada, abandonada”, segundo ele, mas que, aos poucos, a gestão atual, com o prefeito Allyson Bezerra, juntamente com os vereadores, tem trabalhado para resolver os problemas da pasta.

“A gente tem buscado reestruturar, reformar e dar, justamente, mais dignidade ao nosso povo, principalmente em relação ao tratamento às pessoas. Têm muitas dificuldades, deficiências ainda, mas a gente acredita que o quantos antes, justamente com muita vontade, principalmente também da prefeitura, dos vereadores, dos servidores, que têm sido muito herois em tá na linha de frente em relação à Covid, fazendo esse trabalho para que as pessoas tenham dignidade em relação à saúde”, concluiu.