Os Grandes Peixes - Quais são as empresas de cassino que estão mais grossas?

A MGM Grand é uma das maiores empresas de hospitalidade em termos de receita, ocupando 23 lugares na lista da revista Forbes das maiores empresas americanas e 7 lugares entre as empresas globais. Tem seus cassinos espalhados por todo o mundo, sendo a maioria deles nos EUA. No final de 2004, a MGM Grand estava listando mais de 70 cassinos em todo o mundo e esperava abrir mais 34 estabelecimentos até o final de 2010.

Os cassinos podem ser bastante prósperos como estabelecimentos individuais, mas é muito mais benéfico criar toda uma cadeia de cassinos. Existem muitas cadeias como essa no mundo inteiro, mas são poucas as mais ricas que mantêm a parte maciça da receita dos cassinos em suas mãos. Vamos analisar mais de perto as 10 cadeias de cassinos mais bem sucedidas do mundo.



A MGM Grand Las Vegas - US$800 milhões de receita por ano

A receita gerada por este monstro é de aproximadamente 800 milhões de dólares por ano. Seu preço médio de quarto em um hotel resort de cassino é de cerca de US $150, o que significa que seus quartos geram nada menos que US $90.000 cada um por ano, enquanto o gasto do cassino é estimado em cerca de US $500.000 por um estabelecimento.

A receita gerada pela MGM Grand a coloca no terceiro lugar entre os gigantes mundiais do jogo, com apenas duas empresas obtendo maior receita — Wynn Resorts e Las Vegas Sands.

Wynn Resorts - o mestre do luxo

A Wynn Resorts é a empresa de jogos mais desenvolvida em Las Vegas. Sua receita é estimada em $1,07 bilhões. Steve Wynn, cuja ideia impulsionou este magnata do jogo e o estabeleceu como um jogador de sucesso no mercado global, foi premiado com o título de OBE pela Rainha Elizabeth II por sua notável contribuição para fazer de Las Vegas um dos destinos de férias mais desejados.

"É uma grande honra ser agraciado com este título de cavaleiro por Sua Majestade, a Rainha", disse Steve Wynn em sua carta de congratulações. "Estou orgulhoso de minha herança britânica e ainda mais orgulhoso de ter conseguido tal distinção em nome deste maravilhoso país".

Wynn Resorts é proprietário de estabelecimentos como Wynn Las Vegas, Encore em Wynn Las Vegas, Casino Madrid e Golden Nugget - Las Vegas.

Las Vegas Sands - O proprietário do maior cassino do mundo

Sheldon Adelson, o fundador e principal acionista, fez US $4,7 bilhões com os lucros da empresa de US $5,2 bilhões em 2010. Sua riqueza pessoal é estimada em mais de US $20 bilhões (lista da Forbes). Las Vegas Sands é o proprietário de cassinos como Venetian Macau e The Venetian Las Vegas.

Nos últimos 11 anos, Las Vegas Sands foi o maior operador bruto de cassinos da América do Norte. Em 2010, com US $5 bilhões em receita, eles foram destronados por sua rival MGM Resorts International com um total de US $5,8 bilhões.

Hard Rock Hotel & Casino - Las Vegas

O Hard Rock Hotel and Casino é uma das maiores operadoras em Las Vegas. A corporação tem outros cassinos em Biloxi, Mississippi e San Diego, Califórnia. Foi fundada pelo canadense Peter Morton e seu pai. Em 2011, a empresa registrou uma receita de US $1,3 bilhões, mas a corporação como um todo já ganhou mais de US $7 bilhões desde 1995.

A empresa pertence ao The Rank Group, que é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Londres.

Foxwoods Resorts Casino - Connecticut

O Foxwoods Resort Casino é o maior cassino da América do Norte. Já foi propriedade da Mashantucket Pequot Tribe and Hospitality Gaming, mas recentemente tornou-se uma corporação de capital aberto, chamada Foxwoods Resort & Casino, Inc.. Em 2011, ele relatou uma receita de US$ 1,6 bilhões. É de propriedade da Caesars Entertainment Corporation, que foi avaliada em $2,8 bilhões atualmente. A própria empresa traz mais de US$ 400 milhões por ano e já ganhou quase US$ 3,9 bilhões desde 1995.

A Grosvenor Company

A Grosvenor é proprietária de inúmeros cassinos. A empresa privada tem sua sede em Londres, Reino Unido, e está avaliada em mais de US$ 6 bilhões. É proprietária de cassinos em todo o mundo, incluindo alguns dos famosos como o Grosvenor Casino em Londres ou o Palm Casino em Las Vegas.

Os cassinos desta corporação estão localizados principalmente no Reino Unido, mas também tem um total de 19 resorts de cassinos no exterior. Em 2011, a Grosvenor informou uma receita de US $821 milhões. Em 2010, o valor das vendas foi de 683 milhões de euros.

Sociedade de Turismo e Diversões de Macau

É a empresa fundada por Stephen Ho em 1962 e é a mais antiga operadora de cassino e entretenimento de Macau. Atualmente, a SJM Holdings é propriedade de Stanley Ho, que também atua como seu presidente do conselho de administração. A empresa possui cerca de uma dúzia de cassinos, incluindo dois hotéis na área, o Grand Lisboa Hotel & Casino, bem como o MGM Macau — na época em que era inteiramente de propriedade de Stanley Ho. Atualmente, tem cerca de 73% das ações detidas por outros.

Conclusão

As cadeias de cassinos são proprietárias dos maiores cassinos do mundo e não param de crescer. Outra seção de jogos de azar para expandir é a de jogos de azar online.