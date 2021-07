Mossoró retoma vacinação com a D1; município recebeu 3.948 doses para primeira aplicação

Após ter recebido doses de imunizantes contra a Covid-19, Mossoró retomou a aplicação das primeiras doses (D1) na tarde de hoje (28).

Ao todo, o município dispõe de 1.398 doses da vacina Pzifer e 2.550 doses da Coronavac, totalizando 3.948 doses. Já para a segunda aplicação (D2), são 10.745 doses da Astrazeneca/Oxford, 42 doses da Pzifer, resultando em um total de 10.787 doses.

Mossoró vacina atualmente pessoas do público geral sem comorbidades de 30 anos ou mais. A faixa etária para os demais grupos é de 18 anos ou mais, incluindo grupos como das gestantes e puérperas, trabalhadores dos Correios e bancários, trabalhadores da indústria e construção civil e trabalhadores da limpeza urbana e hospitalar.

A vacinação ocorre no Ginásio do SESI no bairro Doze Anos das 08h00 às 16h00. É importante que as pessoas façam o cadastramento prévio na plataforma RN Mais Vacina para agilizar o processo de vacinação.

O público deve apresentar cópias e originais dos documentos solicitados, como comprovante de residência, documento de identificação pessoal e comprovantes de atividade profissional no caso dos grupos prioritários.

As equipes do Estado saíram da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat) conduzindo 184.656 doses de Coronavac/Butantan, Pfizer e Astrazeneca para os 167 municípios do Rio Grande do Norte.

Os lotes incluem tanto a primeira dose para quem ainda não iniciou o processo de imunização, como a segunda dose que completará o esquema vacinal de milhares de potiguares.