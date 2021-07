Betano Portugal - Mobile App (.apk) & Bónus

A betano portugal é uma plataforma que opera legalmente em Portugal desde 2019 e fornece seus serviços aos jogadores em toda a Europa. A empresa oferece um site com design inteligente e intuitivo. Além das muitas opções de apostas desportivas, a plataforma também tem um vasta catálogo de jogos de casino. A Betano foi eleita a "Melhor Operadora Móvel" no EGR Operator Awards em 2019. Isso significa que tem uma app de qualidade e acessível em vários dispositivos móveis. Esta marca patrocina vários clubes de Portugal (SC Braga, Marítimo), Brasil (Atlético Mineiro, Fluminense) e Grécia (PAOK, Olympiacos). A empresa garante que seus fundos ganhos estão seguros e protegidos no jogo online. E diz que as apostas desportivas online com Betano são sinónimo de nível de serviço profissional.

O layout da plataforma bem projetado, repleto de vários mercados de apostas e probabilidades generosas, fará com que entre em uma nova era de apostas desportivas. Leia a nossa analise da Betano para saber mais sobre as condições de bónus, aplicações e os recursos disponíveis.





Betano Sports

A página inicial do site da betano portugal oferece as apostas desportivas. Pode navegar nesta secção através do menu do lado esquerdo que exibe a lista de modalidades disponíveis e várias promoções, como odds especiais ou missões. No total estão disponíveis 27 disciplinas. Veja alguns dos desportos oferecidos:





Os apostadores também podem apostar na categoria de ‘Apostas Especiais’, um tipo de previsões de longo prazo, como quem será o vencedor da Copa America ou Copa do Mundo 2022. Existe algo para todos. Infelizmente, um mercado visivelmente ausente é o das corridas de cavalos, um dos favoritos dos fãs de muitos países. É possível verificar os eventos e competições disponíveis clicando nos desportos. Também existe um separador ‘Hoje’ que fornece todos os jogos do dia.

Outra secção importantes da marca é ‘Ao vivo’. Ao visitar esta página, você verá todas as partidas que decorrem neste momento e também os próximos eventos. No lado direito, há um recurso de live stream. Mas apenas os jogadores registados podem usá-lo.

Podemos dizer com certeza, que vai adorar as apostas ao vivo da Betano. Embora nem todas as modalidades estejam incluídas, há uma variedade impressionante de jogos, futebol, ténis de mesa, basquetebol e muitos outros. À medida que os jogos decorrem, as probabilidades mudam automaticamente. Uma das razões pelas quais a betano portugal tem uma classificação geral alta é por causa de sua seção ao vivo.





Betano Casino

É uma secção específica, pois aqui poderá jogar apenas slots. No entanto, a marca faz questão de proporcionar aos clientes a melhor experiência de jogo possível, seja a partir do computador, tablet ou telemóvel. O objetivo da plataforma é oferecer a maior variedade de jogos de slots, e o portfólio do site é cada vez maior. Você poderá encontrar jogos dos melhores fornecedores, como Playtech, Netent, Play’n’GO e Pragmatic Play.

Todos os jogos são testados antes de serem adicionados ao catálogo. Todos os títulos são de grande qualidade e cheios de gráficos incríveis. Dentro da secção de ‘Slots’, poderá usar as categorias, como ‘Novos’, ‘Popular’, ‘Premuim’, ‘MegaWays’, ‘Clássicos’ e algumas outras. Cada jogo é disponível no modo de demonstração. Ao testá-los, é possível adicionar fundos e jogar a dinheiro real.





Betano App

A Betano oferece uma app bem projetada para os utilizadores dos sistemas operacionais Android e iOS. Uma vez que a app não está oficialmente disponível na Google Play Store devido às políticas de jogos de azar, precisará baixar o .apk da aplicação no site Betano – vamos falar sobre isso em detalhe no texto abaixo. Para obter a betano app em seu dispositivo iOS, basta ir até a loja da Apple, pesquisar pela app necessária e instalá-la.

Embora alguns jogos possam não estar acessíveis na app, esta plataforma permitirá aceder as apostas desportivas e os jogos de slots rapidamente. Os jogos são carregados de forma rápida e a aplicação funciona sem falhas. Todos os recursos da marca disponíveis na versão desktop, também são acessíveis na app móvel.





Como fazer o download da app Betano.apk

Agora já sabe que não é possível encontrar uma app da Betano para Android no Google Play Store. Por isso, a única opção segura é ir para o site da betano portugal.

1.No lado esquerdo da página inicial verá um menu com vários categorias. Precisa de ‘iOS e Android’.

2.Ao clicar no link, será levado para outra página onde será possível fazer o download da aplicação necessária. Em nosso caso é ‘Android app’.

3.Clique no botão correspondente e o .apk vai ser descarregado no telemóvel.

Consulta o texto abaixo para concluir o processo de carregamento da app no seu dispositivo móvel.





Instalação da aplicação Betano.apk

Bom, faltam mais alguns passos para obter a Betano app e começar a jogar. Vamos ver o que tem de fazer.

1.Você deve habilitar a instalação do software de terceiros ou fontes desconhecidas. Isso se faz nas ‘Definições’ do smartphone, na secção ‘Segurança’.

2.Volta para o arquivo betano apk descarregado e clique nele.

3.A instalação deve começar automaticamente e será concluída em breve.

4.Agora pode abrir a app, inserir os detalhes de login e desfrutar de apostas e slots oferecidas por Betano.





Bónus Betano

No momento da nossa analise, encontramos muitas promoções ativas. Mas vamos falar de bónus de boas-vindas em primeiro lugar.

- 20 € grátis para novos clientes

Registe-se, verifique a sua conta e receba uma aposta grátis de 20 euros em 24 horas. Com o método direto de verificação usado pela companhia, esse processo agora é mais fácil do que nunca - tudo que precisa é seu cartão de identificação ou passaporte e menos de dois minutos do seu tempo.

Ao obter um betano bonus, terá 14 dias para usá-lo. Pode fazer apostas com as odds de 1.50 ou superiores.

Quanto às outras ofertas, aparecem muitas durante as grandes competições, como Euro2020. Além disso, pode participar nas promoções como SuperOdds, Aca Bonus e missões Betano. A secção de slots tem as suas ofertas, e a escolha só depende de si.