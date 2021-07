"Cheia de encantos", diz o senador Jean sobre a cidade de Acari

Nesta semana, o senador Jean esteve no município de Acari para acompanhar a destinação de uma emenda no valor de R$ 225 mil, destinada por seu mandato para o município.

Na ocasião foi recebido pelo prefeito, Fernando Bezerra, e pelo vice-prefeito, José Ari Bezerra Dantas, além do Presidente do Partido dos Trabalhadores no município, Assis Araújo.

A verba tinha como objetivo a perfuração de três poços, por meio do programa Águas Potiguares, e a aquisição de equipamentos para estruturar a rede municipal de saúde.

O secretário de saúde, Ewertton Medeiros, explicou ao senador que os R$ 190 mil destinados à pasta foram utilizados na aquisição de móveis, tablets e computadores para informatizar o sistema das unidades básicas.

Também foi adquirido um veículo que irá auxiliar no atendimento aos moradores da comunidade rural do município.

“Acari é uma cidade cheia de encantos, com um povo aguerrido e trabalhador! Como sempre reforço, mais do que destinar emendas, nosso compromisso é acompanhar como esses recursos estão sendo utilizados para beneficiar o povo potiguar em cada um dos municípios do nosso estado, que pode contar, em todas as regiões, com o trabalho do nosso mandato”, disse o senador.

Ele também agradeceu ao prefeito, ao vice e ao presidente do PT local que, segundo ele, está sempre em diálogo com a equipe para pleitear as demandas dos acarienses.