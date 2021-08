Mulher é morta um mês após assassinato do pai dela, em Governador Dix-sept Rosado

A vítima foi identificada como Laura Carmen. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (2), dentro de uma ótica, no Centro da cidade. O pai dela, Luiz Lucas Neto, de 60 anos, foi assassinado na mesma cidade, no dia 3 de julho. Laura também teve um irmão assassinado há cerca de 4 meses, no dia 11 de abril. De acordo com a PM, no local, ninguém quis comentar o caso. A Polícia Civil e o Itep de Mossoró foram acionados para remoção do corpo e para colher as primeiras informações para dar início às investigações.