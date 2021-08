Cultura realiza oficina com ambulantes e barraqueiros que atuarão na edição de 25 anos do MCJ

Os vendedores ambulantes e barraqueiros que atuam no Mossoró Cidade Junina participaram da oficina de planejamento da edição de 25 anos do evento, que será realizada em 2022.

Nesta terça-feira (3), a Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) continua ouvindo os segmentos culturais, turismo e transporte no processo de elaboração do planejamento da próxima edição do evento.

O objetivo é definir quais oportunidades de negócios devem ser promovidas no evento, além da identificação de gargalos de edições anteriores que impactam negativamente no Cidade Junina. Esse trabalho tem apoio do Sebrae-RN e instituições parceiras.

O planejamento já foi iniciado pela Secretaria de Cultura com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDAT) por meio de um grupo de trabalho no Conselho Municipal de Turismo, que reúne várias entidades e instituições.

De 27 de julho ao dia 19 de agosto, oito oficinas serão realizadas com participação de artistas, artesãos, empresas do ramo de turismo e hotelaria, vendedores ambulantes, barraqueiros, profissionais do setor de transporte, dentre outros. O objetivo é promover o debate sobre o assunto com as cadeias de cultura e turismo do município.

O secretário de Cultura Etevaldo Almeida explicou que o diálogo com os segmentos envolvidos diretamente no Mossoró Cidade Junina é importante para nortear o planejamento e ações que serão desenvolvidas.

“Enquanto gestão pública temos a felicidade de realizar esse momento, articulado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Tanto o Sebrae como a Cultura fazemos parte do Conselho Municipal de Turismo e essa demanda no sentido dessa articulação para se pensar o Cidade Junina 2022. Daí a importância desse momento dialogando com ambulantes e barraqueiros identificando as fragilidades e as potencialidades”, ressaltou o secretário de Cultura.

Até novembro a Prefeitura de Mossoró pretende finalizar o planejamento do Mossoró Cidade Junina 2022. O Sebrae-RN, a UERN e a Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM) participam dessa fase de planejamento com representantes dos segmentos.

As oficinas estão sendo realizadas no Sebrae das 8h às 12h, nas terças e quintas-feiras, seguindo todos os protocolos de prevenção a Covid-19.

“O Sebrae tem a grande missão de apoiar quem deseja empreender com negócios e através de ações como essas de curso e consultoria a gente tenta levar nosso principal produto que é o conhecimento. Conhecimento é o que a gente tenta levar para que os empreendedores tomem melhores decisões e ter mais chances de sucessos nos negócios. Hoje estamos com uma boa oportunidade de um perfil que hoje aqui é muito bem atendido pelo Sebrae que são os comerciantes e ambulantes que terão uma grande oportunidade com a volta do Mossoró Cidade Junina. Junto com a Prefeitura de Mossoró definimos juntos fazer esse momento para pensar e se preparar para o futuro com plano de ação. Serão oito grupos em quatro semanas”, disse Paulo Miranda, gerente regional do Sebrae-RN.