Mossoró já aplicou 214.132 doses de vacinas contra a covid; imunização segue para 25 anos+

A Imunização contra a Covid-19 em Mossoró segue alcançando cada vez mais os cidadãos. Já são 157.421 pessoas que receberam uma dose no município e 56.711 pessoas totalmente vacinadas, ou seja, que já receberam as duas doses necessárias para imunização completa.

Na noite desta quinta-feira (5), a Prefeitura de Mossoró anunciou a redução da faixa etária para 25 anos ou mais do público geral sem comorbidades.

“Os mossoroenses de 25 anos ou mais estão convocados para receberem a primeira dose da vacina a partir de sexta-feira, dia 06, no Centro de Vacinação do Ginásio Municipal de Esportes e no Ginásio do SESI. Todo esforço e dedicação da nossa equipe, servidores e voluntários para vacinar o nosso povo”, disse o prefeito Allysson Bezerra ao anunciar a nova faixa etária a ser atendida pela campanha de vacinação contra a Covid-19.

A decisão coloca em prática a retomada da aplicação da D1 (primeira dose) e foi possível após a Secretaria de Saúde do município receber uma remessa de 3.936 doses para D1, sendo 750 doses da Coronavac e 3.186 da vacina Pzifer.

Já para a D2 (segunda dose), Mossoró recebeu um total de 1.290 doses, todas da Coronavac. “Recebemos estas doses com muita satisfação, pois assim podemos retomar a aplicação das doses e com a alegria extra de anunciarmos uma faixa etária mais baixa de 25 anos ou mais. Vamos aplicar com agilidade para garantir que as doses cheguem às pessoas e as protejam contra a doença porque a vacinação reduziu os casos mais graves da Covid-19 e as internações”, Explica Morgana Dantas, que comanda a pasta da Saúde municipal.

A secretária pede que a população, ao procurar os ginásios onde a vacinação ocorre, façam previamente em suas casas, o cadastro na plataforma RN Mais Vacina. Para acessar bastar ir ao endereço eletrônico https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/cidadao/informar-cpf/

As pessoas também podem fazer doações de alimentos não perecíveis, frascos vazios e limpos de maionese ou de café solúvel para ajudar a campanha “Vacina Solidária”.

A ideia é, além de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, também buscar contribuir com doações ao Banco de Leite Humano de Mossoró, no caso, com os frascos ou a doação de leite materno a ser colhido pelo corpo de Bombeiros na casa da doadora que expressar essa vontade.