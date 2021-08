Butantan recebe 2 milhões de dose prontas da Coronavac e entrega ao PNI

A chegada de vacinas prontas dá mais agilidade à campanha de vacinação em todo o Brasil. Isso porque a produção em São Paulo envolve processos de envase, rotulagem, embalagem e um rigoroso controle de qualidade antes do fornecimento das vacinas ao Ministério da Saúde. As doses chegaram em um voo da companhia aérea Turkish Airlines no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, às 20h30 deste domingo (8).