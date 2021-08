Condenado por matar a menina Geane volta a sentar no banco dos réus por outro homicídio

Nesta terça-feira (10), senta no banco dos réus do tribunal do júri popular da comarca de Mossoró, um acusado já conhecido da promotoria. Esta será a terceira vez que Fábio David da Silva Aquino é julgado por crimes de homicídio.

Em março de 2020 ele foi condenado a 15 anos de prisão, pelo homicídio de Jailson Marcelino do Nascimento, e em novembro do mesmo ano a mais 26 anos pelo homicídio de Geane de Melo Nogueira.

Desta vez, Fábio vai a júri popular juntamente com Gedean Zacarias de Souza, de 23 anos, e Ernani Pedro da Silva, de 29 anos, pelo homicídio de Erinaldo Nogueira de Lucena, ocorrido em 2018.

O julgamento está previsto para ser iniciado às 9h, sob a presidência do Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró.





O CRIME

De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, no dia 25 de outubro de 2018, por volta das 11h, Fábio David e Gedean Zacarias mataram a vítima, Erinaldo Nogueira, com disparos de arma de fogo.

O crime aconteceu em um terreno baldio, localizado por trás de um galpão, na rua Herondina Cavalcante Dantas, no Dom Jaime Câmara. O homicídio teria sido cometido por ordem de Ernani Pedro, por vingança.

Acontece que Erinaldo Nogueira foi casado com a irmã de Ernani, Francisca Edna Maria da Silva, que foi morta pelo ex-marido, no dia 22 de março de 2016, na frente dos filhos.

Diante deste fato, Ernani, que na época encontrava-se preso no complexo de Alcaçuz, deu ordem para que Fábio David e Gedean colocassem em prática o plano de vingança.

Ainda segundo os autos do inquérito, Erinaldo não teve, sequer chances de defesa, pois foi surpreendido pelos dois acusados.

A promotoria deverá pedir a condenação dos réus por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e que dificultou a defesa da vítima.