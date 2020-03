Acusado de matar a menina Geane é condenado por outro homicídio

Fábio David da Silva Aquino, o Ceará, de 20 anos, foi condenado a 15 anos de prisão, pelos crimes de homicídio (12) e associação criminosa (3).

O réu foi a júri popular na manhã desta quinta-feira (5), no auditório do Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró. Em depoimento, David confessou o crime. Disse que se sentia ameaçado.

A condenação foi de 12 anos pelo assassinato de Jailson Marcelino do Nascimento (homicídio qualificado), ocorrido em 14 de junho de 2019, na Cadeia Pública de Mossoró, e outros 3 anos pelo crime de associação criminosa, visto que ele era integrante do PCC.

Fábio David também é acusado, entre outros assassinados, de raptar e assassinar a menina Geane de Melo Nogueira, de 12 anos, em vingança pelo assassinato de Anthony Calleb, em novembro 2018, mas ele ainda não foi julgado por este crime.

O Ministério Público alegou Ceará e Luan Carlos da Silva Santos, o Pedrinho do PCC, que também estava em julgamento, desconfiaram que Jailson era do Sindicato do RN e passaram a conversar com ele na cela até ter a confirmação.

Quando conseguiram, Pedrinho deu um golpe mata leão na vítima e Ceará o sufocou com uma toalha molhada.

O julgamento foi iniciado por volta das 9h30, visto que o advogado dos réus, Giancarlo Barreto Nepomuceno, estava na Comarca de Assu e atrasou sua chegada ao Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró.