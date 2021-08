Pessoas de 21 anos+ começam a ser vacinadas contra a covid-19 em Mossoró

A vacinação com a D1 está sendo retomada na tarde desta quarta-feira (11), nos dois ginásios do Sesi e de Esportes. A D2 também pode ser tomada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). O horário de funcionamento vai das 08h00 às 16h00. Ao todo, até a manhã desta quarta-feira (11), Mossoró já havia recebido 248.774. Destas, 227.356 já foram aplicadas. Atualmente, Mossoró tem 166.120 pessoas vacinadas com a D1, 56.470 completamente vacinadas com a D2 e ainda outras 4.766 pessoas vacinas com a dose única da Janssen.