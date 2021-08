Travesti tem perna amputada após acidente com uma carreta na BR-304, Assu

Andreza Silva estava sentada em um canteiro, na noite desta terça-feira (10), quando teve os pés esmagados por uma carreta que estava realizando uma manobra, para seguir na BR sentido Natal. A vítima foi socorrida para o HRTM, onde passou por cirurgia. “Eu passei por três cirurgias, nas duas pernas, uma delas foi para realizar a amputação da perna esquerda, o médico explicou que ficou muito comprometida, não deu pra salvar. Na outra eu estou tipo com aquelas anteninhas, que vão ficar aqui até eu me recuperar”, contou ela à reportagem do MOSSORÓ HOJE.