Apenas um a cada dez testes na UPA do BH é positivo para a Covid19

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Raimundo Benjamim Franco, do bairro Belo Horizonte, concentra desde o mês de julho, os atendimentos referentes à realização da testagem para detecção da Covid-19 em Mossoró.

Na unidade, de 1˚de julho até esta sexta-feira, 13, foram realizados 1.849 testes tipo e Swab rápido (RT-PCR), destes, 332 foram positivos e 1.517 deram negativos para a Covid-19.

Segundo o diretor da UPA, João Andrade, os testes fazem parte da rotina da unidade e a UPA do BH está preparada para atender e realizar os testes, desde que as pessoas apresentem sintomas.

Somente neste mês de agosto, do dia 1º ao dia 11, a Unidade realizou 487 testes para diagnóstico de Covid-19. A proporção de positividade é de 1 a cada 10 testes realizados todos os dias no período na unidade. Dos 487 testes realizados, 56 foram positivos.

A UPA do Belo Horizonte é referência em atendimento e tratamento de pacientes com Covid-19 no município de Mossoró.